В Бишкеке 16 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 59 минут.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Рысбай Аматов

Родился 16 июля 1975 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».

Зарылбек уулу Алмазбек

Родился 16 июля 1975 года. Директор департамента пробации при Министерстве юстиции КР.

Руслан Царев

Родился 16 июля 1995 года. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

Памятные даты

День работников гидрометеорологической службы Кыргызской Республики

Постановлением правительства от 27 июля 2015 года 16 июля установлено Днем работников гидрометеорологической службы КР.

Наблюдениями и прогнозированием различных погодных явлений занимаются специалисты Агентства по гидрометеорологии. Свою работу гидрометеорологическая служба ведет с июля 1926-го. За это время создана обширная наблюдательная сеть, насчитывающая на сегодня 33 метеостанции, 31 пункт агрометеорологических наблюдений, 76 гидрологических постов на реках, 4 поста на Иссык-Куле и 1 — на Кировском водохранилище.

Люди, которые меняли мир

Родился кинооператор Сергей Чадин

Родился 16 июля 1938 года в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Советский оператор-постановщик документального и игрового кино.

С 1959-го работает на студии «Кыргызфильм». Снимал такие картины, как «Зной» (1962), «Первый учитель» (1965), «Небо нашего детства» (1966), «И никто другой» (1967), «Поклонись огню» (1971), «Чертов мост» (1997) и другие.

Член Союза кинематографистов СССР.

Умер поэт Суюнбай Эралиев

16 июля 2016-го на 95-м году скончался народный поэт, Герой Кыргызской Республики Суюнбай Эралиев — ветеран ВОВ, кавалер ордена Отечественной войны I степени, участник обороны Москвы в составе легендарной Панфиловской дивизии. Лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

Родился 15 октября 1921-го в селе Уч-Эмчек Таласского района. Народный поэт КР, ветеран Великой Отечественной войны.

Произведения будущего классика кыргызской поэзии в периодической печати начали публиковать с 1939 года. В 1949-м вышел в свет его первый поэтический сборник «Биринчи жанырык» («Первые отголоски»), затем книга «Тууган жер» («Родная земля», 1950).

Большим событием в кыргызской поэзии стало издание в 1959 году поэмы Суюнбая Эралиева «Ак моор» («Поэма о любви»).

Суюнбай Эралиев перевел на кыргызский язык многие произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Твардовского и других российских писателей. Сборники поэта «Первое звучание», «Родная земля», «Белые запахи», «Путешествие к звездам», «Путешествие в жизнь» и другие переведены на иностранные и языки народов СССР.