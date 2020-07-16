В Бишкеке 16 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 59 минут.
Перекрытые дороги
- отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
- отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее
У кого намечается той
Рысбай Аматов
Родился 16 июля 1975 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».
Зарылбек уулу Алмазбек
Родился 16 июля 1975 года. Директор департамента пробации при Министерстве юстиции КР.
Руслан Царев
Памятные даты
День работников гидрометеорологической службы Кыргызской Республики
Постановлением правительства от 27 июля 2015 года 16 июля установлено Днем работников гидрометеорологической службы КР.
Наблюдениями и прогнозированием различных погодных явлений занимаются специалисты Агентства по гидрометеорологии. Свою работу гидрометеорологическая служба ведет с июля 1926-го. За это время создана обширная наблюдательная сеть, насчитывающая на сегодня 33 метеостанции, 31 пункт агрометеорологических наблюдений, 76 гидрологических постов на реках, 4 поста на Иссык-Куле и 1 — на Кировском водохранилище.
Люди, которые меняли мир
Родился кинооператор Сергей Чадин
Родился 16 июля 1938 года в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Советский оператор-постановщик документального и игрового кино.
С 1959-го работает на студии «Кыргызфильм». Снимал такие картины, как «Зной» (1962), «Первый учитель» (1965), «Небо нашего детства» (1966), «И никто другой» (1967), «Поклонись огню» (1971), «Чертов мост» (1997) и другие.
Член Союза кинематографистов СССР.
Умер поэт Суюнбай Эралиев
16 июля 2016-го на 95-м году скончался народный поэт, Герой Кыргызской Республики Суюнбай Эралиев — ветеран ВОВ, кавалер ордена Отечественной войны I степени, участник обороны Москвы в составе легендарной Панфиловской дивизии. Лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.
Родился 15 октября 1921-го в селе Уч-Эмчек Таласского района. Народный поэт КР, ветеран Великой Отечественной войны.
Произведения будущего классика кыргызской поэзии в периодической печати начали публиковать с 1939 года. В 1949-м вышел в свет его первый поэтический сборник «Биринчи жанырык» («Первые отголоски»), затем книга «Тууган жер» («Родная земля», 1950).
Большим событием в кыргызской поэзии стало издание в 1959 году поэмы Суюнбая Эралиева «Ак моор» («Поэма о любви»).
Суюнбай Эралиев перевел на кыргызский язык многие произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Твардовского и других российских писателей. Сборники поэта «Первое звучание», «Родная земля», «Белые запахи», «Путешествие к звездам», «Путешествие в жизнь» и другие переведены на иностранные и языки народов СССР.