Министр соцразвития объяснил задержку выплаты родителям детей с инвалидностью

Министерство труда и социального развития в ближайшее время выплатит пособия родителям детей с инвалидностью. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Улукбек Кочкоров.

По его словам, задержка за прошлый месяц связана с переходом на автоматизированную систему.

«Работу по переводу зарплаты родителям будут осуществлять сотрудники центрального аппарата министерства, чтобы на местах высвободить наших других работников для привлечения их к решению других важных вопросов. В ближайшие дни оставшиеся 128 родителей получат деньги», — сказал чиновник.

Всего 6 тысяч 889 родителей получают заработную плату за уход за своими детьми с инвалидностью.