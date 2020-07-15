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Общество

Министр соцразвития объяснил задержку выплаты родителям детей с инвалидностью

Министерство труда и социального развития в ближайшее время выплатит пособия родителям детей с инвалидностью. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Улукбек Кочкоров.

По его словам, задержка за прошлый месяц связана с переходом на автоматизированную систему.

«Работу по переводу зарплаты родителям будут осуществлять сотрудники центрального аппарата министерства, чтобы на местах высвободить наших других работников для привлечения их к решению других важных вопросов. В ближайшие дни оставшиеся 128 родителей получат деньги», — сказал чиновник.

Всего 6 тысяч 889 родителей получают заработную плату за уход за своими детьми с инвалидностью. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159575/
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