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Общество

В сертификате ОРТ ошибка? Как абитуриенты могут ее исправить

В Центре оценки в образовании и методов обучения опубликовали номера телефонов, по которым могут обращаться абитуриенты за консультацией. Об этом сообщается на сайте организации.

«Звонки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00», — отметили в ЦООМО.

  • Если в сертификате ОРТ есть опечатки в фамилии, имени или отчестве — 0772562952;
  • если после регистрации на ОРТ абитуриент поменял фамилию (имя) и теперь данные не совпадают с указанными в сертификате — 0772562952;
  • если в сертификате нет результатов предметного теста или указан результат теста, который абитуриент не сдавал — 0999455889; 
  • если получен сертификат не того цвета (красный для выпускников школ Бишкека, желтый — сельских школ, голубой — школ малых городов, фиолетовый — для школ высокогорья) — 0999455889;
  • если абитуриент потерял свой сертификат — 0999455889;
  • при возникновении трудностей с получением сертификата уточнения, где его можно получить — 0772562952;
  • для проверки правильности заполнения регистрационного номера или номера тетради — 0709711792, 0509203026, 0700323332. 
  • кроме того, по всем вопросам обратиться в офис ЦООМО по номеру 0312664838.

В ЦООМО добавили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране из-за коронавирусной инфекции консультации проводятся только по телефонам и только для проверки правильности заполнения/закрашивания регистрационного или номера тетради абитуриента во время тестирования. Они будут проводиться только до 18 июля 2020 года до 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159533/
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