12:33
USD 77.51
EUR 87.98
RUB 1.09
Общество

У Антимонопольного агентства нет базы для проверки завышения цен на лекарства

«Поскольку предельные цены на лекарства не установлены, то мы не можем проводить контрольные мероприятия. Нет базы для проверки», — заявил сегодня на брифинге главный специалист отдела правовой поддержки и закупок Государственного агентства антимонопольного регулирования Аскат Азарбеков.

По его словам, сегодня это профильное ведомство при ценообразовании напрямую никакой роли не играет. Этим занимается департамент лекарственного обеспечения Минздрава. Но есть полномочия контролировать правильность применения постановления правительства об утверждении временных правил регулирования цен на лекарственные средства в Кыргызстане.

«Мы можем смотреть, насколько правильно была установлена стоимость. Мы можем и рассматривать жалобы по завышению цен. Но поскольку цены на лекарства не установлены, мы этого делать не можем», — отметил Аскат Азарбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159521/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Государственное регулирование цен на лекарства может привести к их дефициту
В Кыргызстане не смогли установить предельные цены на лекарства
Финпол вновь выявил перекупщиков, продающих лекарства по завышенным ценам
Необоснованно высокие цены в аптеках: фармацевтов припугнули отзывом лицензии
Правительство будет регулировать цены на лекарства для лечения коронавируса
Депутата Жогорку Кенеша удивили высокие цены на лекарства в Кыргызстане
В Кыргызстане начнут регулировать цены на лекарства. Но пока не на все
В Кыргызстане создадут базу данных лекарств
После внедрения регулирования цены на лекарства могут снизиться в десять раз
В Кыргызстане введут регулирование цен на лекарства. Но не в ближайшее время
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;двусторонней пневмонии скончались два прокурора В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора
Бизнес
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бесплатная связь от&nbsp;MegaCom для медиков страны Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
15 июля, среда
12:31
Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц...
12:22
В ГКНБ на допрос вызвали резидента Stand Up Назгуль Алымкулову
12:17
Государственное регулирование цен на лекарства может привести к их дефициту
12:15
После нападения на врача в Нацгоспитале установили камеры наблюдения и охрану
12:05
У Антимонопольного агентства нет базы для проверки завышения цен на лекарства