У Антимонопольного агентства нет базы для проверки завышения цен на лекарства

«Поскольку предельные цены на лекарства не установлены, то мы не можем проводить контрольные мероприятия. Нет базы для проверки», — заявил сегодня на брифинге главный специалист отдела правовой поддержки и закупок Государственного агентства антимонопольного регулирования Аскат Азарбеков.

По его словам, сегодня это профильное ведомство при ценообразовании напрямую никакой роли не играет. Этим занимается департамент лекарственного обеспечения Минздрава. Но есть полномочия контролировать правильность применения постановления правительства об утверждении временных правил регулирования цен на лекарственные средства в Кыргызстане.

«Мы можем смотреть, насколько правильно была установлена стоимость. Мы можем и рассматривать жалобы по завышению цен. Но поскольку цены на лекарства не установлены, мы этого делать не можем», — отметил Аскат Азарбеков.