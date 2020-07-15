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Общество

Швейцария предоставила гуманитарную помощь населению трех областей Кыргызстана

Швейцария предоставила гуманитарную помощь уязвимым слоям населения Нарынской, Чуйской и Ошской областей через муниципалитеты. Об этом сообщили в посольстве страны в КР.

В условиях пандемии COVID-19 в Кыргызстане швейцарский проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ» выделил более 6 миллионов сомов 30 местным самоуправлениям для помощи почти 5 тысячам нуждающихся семей. Этот проект финансируется правительством Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC) и реализуется Институтом политики развития.

Гуманитарная помощь была предоставлена в виде наборов продуктов питания для уязвимых слоев населения: мука, макароны, сахар-песок, гречневая крупа, молоко сгущенное, чай, масло растительное. Каждая семья получила продуктовый набор на сумму около 1,2 тысячи сомов. Список получателей включал, в основном, семьи с низким доходом и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Все продукты были закуплены через открытый конкурс. Для обеспечения прозрачности и подотчетности на местах были созданы комиссии, в состав которых вошли представители айыл окмоту и мэрии, депутаты айыльного кенеша, члены групп совместного мониторинга и оценки (ГСМиО) и активные представители местных сообществ. Комиссии непосредственно участвовали в приемке и распределении помощи лицам, нуждающимся в данной помощи, по списку с учетом ранее полученной помощи из других источников. Дополнительно швейцарский проект предоставил антисептики для посетителей и сотрудников айыл окмоту и муниципальных учреждений», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159468/
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