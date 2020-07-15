В Балыкчи консультацию врача можно получить через WhatsApp

В Балыкчи теперь можно проконсультироваться с участковым врачом онлайн, через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщают в мэрии города.
Отмечается, что если у жителя или у его родственника появилась высокая температура, вялость и головные боли, можно получить онлайн-консультацию участковых врачей. Запишите и сохраните их контакты:
- Адильбек Назимов — 0509050594;
- Марал Дегембаева — 0703265857;
- Самара Бейшекеева — 0220577575;
- Гульбарчын Тункатарова — 0708085779;
- Бурул Тологожоева — 0505235363;
- Дильбар Сыдыкова — 0705709034;
- Назира Самакова — 0708704654;
- Асыл Омурова — 0702863993;
- Чолпон Мамытова — 0701202344;
- Бермет Кулманбетова — 0701202174;
- Рустам Кошматов — 0704231994;
- Кулумкан Керимова — 0706165001;
- Венера Билалиева — 0701392182;
- Асылкарачач Бактыбекова — 0707548185.
За весь период по стране COVID-19 обнаружен у 11 тысяч 538 человек. В Балыкчи зарегистрировали 76 случаев.