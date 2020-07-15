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Общество

Как пожаловаться на аптеку и перекупщика, завышающих цены на лекарства

Кыргызстанцы продолжают жаловаться на необоснованное повышение цен на лекарства и медицинские препараты. Люди не знают, куда обращаться, они не могут купить медикаменты по рыночным ценам, а спекулянты перепродают втридорога.

В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями рассказали 24.kg, как правильно оформить заявление, какие данные необходимо вносить и как эти обращения обрабатываются.

В ведомстве пояснили, что в связи с пандемией коронавируса временно приостановлена работа общественной приемной, поэтому заявление принимается только по электронной почте receivefinpol.gov.kg@gmail.com и по телефону на короткий номер 1955.

Если вы стали очевидцем или жертвой спекуляций на медицинские препараты и лекарства и намереваетесь заявить на конкретную аптеку или фармкомпанию, то вам необходимо оформить заявление в электронном виде и указать следующие данные:

  • фамилию, имя, отчество;
  • контактные данные;
  • фото кассового чека, свидетельствующего о совершении покупки.

«Много было случаев, когда люди жалуются в соцсетях. Мы просим их написать заявление, но они не звонят и не пишут», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что некоторые заявители не могут точно указать название аптеки или адрес.

Продавцы аптек тоже хитрят — не выдают чеки своим клиентам. Рекомендуем всегда требовать товарный чек, подтверждающий покупку.

ГСБЭП

В ведомстве предлагают также альтернативный вариант заявления.

«Если вы знаете какого-либо перекупщика или аптеку, которые необоснованно завышают цену на медицинский товар, можете связаться с сотрудниками ГСБЭП и обговорить заранее план действия и тем самым зафиксировать незаконное деяние указанных лиц и написать заявление», — пояснили в ведомстве.

Как сообщает ГСБЭП, заявления после поступления регистрируются в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП).

После этого сотрудники Финпола проводят специальный контрольный закуп, обыск, осмотр помещения в указанной аптеке или фармкомпании для выяснения обстоятельства.

Далее в рамках начатых досудебных производств следствием проводятся мероприятия, по итогам которых причастным будет дана соответствующая правовая оценка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159462/
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