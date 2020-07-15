В Бишкеке 15 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 15 часов 1 минуты.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Курманакун Матенов

Родился 15 июля 1965 года. Заведующий отделом комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Мураталы Тагаев

Родился 15 июля 1978 года. Мэр Джалал-Абада.

Памятные даты

Образовано ОАО «Государственная ипотечная компания»

В целях обеспечения полноценного функционирования механизма ипотечного кредитования в Кыргызской Республике, а также создания условий для принятия и реализации государственной программы по обеспечению жильем работников социальной сферы, военнослужащих, государственных и муниципальных служащих посредством ипотечного кредитования постановлением правительства от 15 июля 2015 года образовано открытое акционерное общество «Государственная ипотечная компания».

Привлечение финансирования с целью обеспечения полноценного функционирования механизма ипотечного кредитования в КР, которое будет способствовать развитию доступного жилья.

Основан Twitter

Фото из интернета

Социальная сеть для микроблогинга Twitter основана в 2006 году коллективом сотрудников компании Odeo во главе с Джеком Дорси, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Идея создания такого сервиса пришла в голову Дорси в 2000-м, когда тот активно занимался разработкой программного обеспечения для диспетчерских и логистических служб.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Нурканбек Турсунбаев

Родился 15 июля 1940 года в селе Чаек. Заслуженный артист КР, мелодист-композитор, поэт.

Сочиняет музыку, импровизирует на 14 музыкальных инструментах. Актер Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова, многожанровый талант. С 1966-го — член Союза театральных деятелей, кинематографистов, композиторов СССР, Союза музыкальных деятелей Кыргызской Республики.

Фото из интернета. Нурканбек Турсунбаев

Нурканбек Турсунбаев сочинил музыку к более чем 30 спектаклям, более 10 художественным и документальным фильмам, около 400 мелодий к песням, многие завоевали призы на союзных, республиканских и международных конкурсах.

Большой вклад внес в развитие кыргызского циркового искусства. Автор более 500 лирических, патриотических стихов.

Как киноактер сыграл в более 15 фильмах, снятых киностудиями России, Кыргызстана, Казахстана. Участвовал в дубляже более 300 кинолент.

За 50 лет воспитал не одно поколение музыкантов и актеров.

Куда сходить

«Галерея М» приглашает на выставку Халиды Шимовой. Подробнее

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