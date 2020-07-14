Азимжан Аскаров добился послабления режима: будет больше свиданий и прогулок

Осужденный на пожизненное заключение правозащитник Азимжан Аскаров добился послабления режима. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, Азимжан Аскаров после этапирования из Бишкекского СИЗО-1 был помещен в так называемый строгий режим, который предусматривает в течение года всего лишь три краткосрочных свидания и одно длительное, а также три краткосрочных телефонных разговора и полтора часа прогулки на свежем воздухе ежедневно.

«Обычно послабления именно к пожизненно приговоренным применяются через пять лет с момента отправки в колонию. Азимжан Аскаров по совокупности находится за решеткой с 2010 года. Мы еще ни разу не просили для него послаблений режима. Он ни на что не жалуется, но надо помнить, что человек пожилой и ограничения здоровья ему не прибавляют. ГСИН удовлетворила ходатайство. Теперь Аскарову увеличено количество часов на свежем воздухе, а также свиданий и передач», — рассказал юрист.

Он добавил, что подзащитный, у которого недавно поднялась температура и наблюдались, по некоторым данным, симптомы внебольничной пневмонии, пошел на поправку и чувствует себя удовлетворительно.

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3 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов освободить правозащитника и прекратить в отношении него уголовное преследование.

2 декабря 2019-го Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание Азимжану Аскарову. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Правозащитника обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.