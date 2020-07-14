Британский министр выразила соболезнования Кыргызстану в связи со вспышкой COVID

Британский министр Уэнди Мортон выразила соболезнования и поддержку Кыргызстану в связи со вспышкой пандемии коронавируса. Об этом сообщают в посольстве КР в Великобритании.

Отмечается, что накануне состоялись переговоры посла Эдиля Байсалова с министром по делам европейского соседства и Америки, депутатом Палаты общин Великобритании Уэнди Мортон.

«Посол КР проинформировал высокопоставленного представителя британского правительства о сложившейся в течение последних недель тяжелой эпидемиологической ситуации в республике. Министр Уэнди Мортон выразила свои соболезнования родным и близким жертв глобальной пандемии и заявила о перенаправлении части британской международной помощи на борьбу с последствиями вспышки инфекции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Великобритания является ведущим донором усилий международного сообщества по борьбе с пандемией COVID-19 как в части выделения щедрой дополнительной поддержки по линии программ ВОЗ, ПРООН, МВФ и международных НПО, так и по разработке и производству сразу нескольких потенциально успешных вакцин против коронавируса.

В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.