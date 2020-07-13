На продажу выставили 27-летнюю Honda NSX за 20 миллионов рублей

В Майами в продажу вышел спорткар Honda, который был выпущен в 1993 году. Об этом сообщил сайт car.ru.

Как отмечается, модель находится в идеальном состоянии. Автомобиль прошел всего 50 тысяч километров. За него просят 20 миллионов рублей.

Изначально Honda NSX был модифицированной версией, и на тот момент машина оснащалась самыми лучшими материалами. Однако экземпляр, который сейчас выставлен на продажу, за 27 лет подвергался многим изменениям. Инженеры усиленно работали над тем, чтобы понизить массу автомобиля.

В салоне тоже внесли изменения — установили сиденья из карбонового волокна и более тонкое стекло.