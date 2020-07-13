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Общество

14 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Сокулукский РЭС

  • 12.00-17.00 — села Восточное (улица Дружбы), поселки 20-й хутор, Лесхоз, Бакинский;
  • 9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская);
  • 8.30-7.00 — села Военно-Антоновка (улицы Ленина, Южная, Токтогула), Сокулук (улицы Алма-Атинская);

Московский РЭС

  • 9.00-17. 00 — села Ак-Суу (улица Южная, 15), Беловодское (улица Луначарского), имени Крупской.
2
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Анарова, Мады, Кара-Кульжа, Уч-Добо, Алай, Нура, Сары-Таш, Сары-Могол, Кашка-Суу, Жекенди, Чон-Алай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159290/
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