Количество дневных стационаров в Бишкеке растет. Где они расположены (карта)

В Бишкеке продолжают открывать дополнительные дневные стационары. В столице развернуто уже 12 таких пунктов.

Напомним, что стационары предназначены для больных с легкой и средней формой ОРВИ и внебольничной пневмонией. Здесь можно проконсультироваться, получить капельницы или уколы, купить лекарства. Всего в дневных стационарах есть 1 тысяча 70 мест.

«Очередей в стационары уже значительно меньше, горожане начали понемногу выздоравливать. Согласно статистике, наименьшая нагрузка идет на вновь открытые стационары. Следовательно, очередей здесь намного меньше, чем в остальных», — проинформировали в мэрии.