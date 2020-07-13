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Общество

В Кыргызстане запустили мобильное приложение для резервирования очереди в ЦОНах

В Кыргызстане запустили мобильное приложение для резервирования очереди в ЦОНах. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, мобильную платформу Earlyone можно скачать Play Market или App Store.

«Программа рассчитывает оптимальное время для получения услуги без ожидания в очереди. С 13 июля проект запустили в ЦОН № 4 по улице Ауэзова. Приложение сгенерирует код, создается виртуальное место в системе электронной очереди. Если человек не успевает к указанному времени, в приложении можно отложить бронь на 15 минут. Придя в ЦОН, нужно подойти к терминалу электронной очереди и ввести код, выданный ранее в приложении. Выдается талон с номером, он будет выведен на монитор электронной очереди в зале ожидания для получения услуги», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что проект будет бесплатно работать в ЦОН № 4 в течение года при технической поддержке армянской компания Earlyone.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159260/
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