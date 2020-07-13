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Общество

В Кыргызстане 97 учеников школ стали победителями альтернативной олимпиады

В Кыргызстане 97 учеников школ стали победителями альтернативной олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

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По ее данным, им вручат сертификаты за активное участие. Основная цель олимпиады — отбор лучших школьников для участия в международных конкурсах.

«Если международные олимпиады состоятся, то из 97 победителей альтернативной олимпиады участники, набравшие максимальное количество баллов, будут соревноваться по математике, физике, химии, биологии и информатике по квоте, утвержденной оргкомитетами этих олимпиад. Остальные будут в резерве», — отметили в ведомстве.

Учащиеся могут также участвовать в Республиканской олимпиаде для школьников. Из 97 человек 60 смогли принять в ней участие и занять призовые места в третьем этапе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159258/
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