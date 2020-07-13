20:53
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Общество

МВД Кыргызстана просит соотечественников не идти на поводу у мошенников

Участились мошеннические действия по включению граждан в список вылетающих чартерными авиарейсами на родину. Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что обманным путем и за определенное вознаграждение пытаются включить граждан в список вылетающих, который формируется специальной комиссией, созданной при посольстве Кыргызстана в России. Уточняется, что в целях предупреждения, выявления и пресечения противоправных деяний при диппредставительстве создана специальная комиссия для рассмотрения заявлений и обращений граждан по фактам противоправных действий. Руководство возложено на представителя МВД КР в РФ.

Ранее в представительство обратились три человека, которые сообщили, что некий 27-летний гражданин Кыргызстана, войдя в доверие, обещал за определенное вознаграждение включить их в список вылетающих на родину. При этом указывал, что якобы в дипмиссии работает его знакомый. В результате мошеннических действий причинен материальный ущерб на общую сумму 50 тысяч рублей.

Факты зарегистрированы в ГУ МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ.

Кроме этого, в комиссию поступило обращение от гражданки КР, которая жаловалась на своего соотечественника, обещающего за 10 тысяч рублей включить в список ее больного родственника. Злоумышленник задержан. 

В МВД напомнили, что процедура включения в список граждан бесплатная, а посреднические услуги в качестве помощи мигрантам оказываются на безвозмездной основе.

Представительство МВД КР в РФ призывает соотечественников сообщать обо всех имеющихся фактах, оказать содействие для пресечения противоправных действий и привлечения виновных.

Граждане, столкнувшиеся с любыми подобными фактами противоправных деяний, могут сообщать на электронную почту представительства МВД КР в РФ — predstavitelstvomvd@mail.ru или на горячую линию по номеру +79268908700.

Анонимность гарантируется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159226/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде члены ОПГ вывезли бизнесмена в безлюдное место и избили
Служба охраны МВД так и не получила надбавок за время работы в режиме ЧП
В Бишкеке милиционера, нарушившего ПДД, оштрафовали
В Бишкеке милицейская машина нарушила ПДД. Патрульные разыскивают водителя
Новый тип мошенничества под видом борьбы с COVID-19 обнаружили эксперты
Минфин перечислил МВД деньги для компенсации за работу во время ЧП
Верну мужа-изменщика. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве
В Москве мошенники берут деньги с кыргызстанцев и обещают помочь вернуться домой
Цифра дня. 3 713 фактов семейного насилия выявили в Кыргызстане за пять месяцев
В Кыргызстане статью «Мошенничество» стали использовать для возврата долгов
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Бизнес
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
&laquo;Газпромнефть&raquo; дарит участникам программы лояльности золотой статус в&nbsp;июле «Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
ОАО &laquo;МАМ&raquo;: Граждане КР&nbsp;чартерными санитарными рейсами не&nbsp;вылетали ОАО «МАМ»: Граждане КР чартерными санитарными рейсами не вылетали
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
13 июля, понедельник
20:44
МВД Кыргызстана просит соотечественников не идти на поводу у мошенников МВД Кыргызстана просит соотечественников не идти на пов...
20:16
Кыргызстанцев призывают принять участие в конкурсе по обращению с отходами
20:02
Кыргызстан занял 2-е место среди стран ЦА по развитию электронного правительства
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:51
Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal