МВД Кыргызстана просит соотечественников не идти на поводу у мошенников

Участились мошеннические действия по включению граждан в список вылетающих чартерными авиарейсами на родину. Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что обманным путем и за определенное вознаграждение пытаются включить граждан в список вылетающих, который формируется специальной комиссией, созданной при посольстве Кыргызстана в России. Уточняется, что в целях предупреждения, выявления и пресечения противоправных деяний при диппредставительстве создана специальная комиссия для рассмотрения заявлений и обращений граждан по фактам противоправных действий. Руководство возложено на представителя МВД КР в РФ.

Ранее в представительство обратились три человека, которые сообщили, что некий 27-летний гражданин Кыргызстана, войдя в доверие, обещал за определенное вознаграждение включить их в список вылетающих на родину. При этом указывал, что якобы в дипмиссии работает его знакомый. В результате мошеннических действий причинен материальный ущерб на общую сумму 50 тысяч рублей.

Факты зарегистрированы в ГУ МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ.

Кроме этого, в комиссию поступило обращение от гражданки КР, которая жаловалась на своего соотечественника, обещающего за 10 тысяч рублей включить в список ее больного родственника. Злоумышленник задержан.

В МВД напомнили, что процедура включения в список граждан бесплатная, а посреднические услуги в качестве помощи мигрантам оказываются на безвозмездной основе.

Представительство МВД КР в РФ призывает соотечественников сообщать обо всех имеющихся фактах, оказать содействие для пресечения противоправных действий и привлечения виновных.

Граждане, столкнувшиеся с любыми подобными фактами противоправных деяний, могут сообщать на электронную почту представительства МВД КР в РФ — predstavitelstvomvd@mail.ru или на горячую линию по номеру +79268908700.