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Общество

Позитивный материал. Собирая деньги на гармонь пенсионеру, заодно помогли врачам

Пенсионеру, у которого украли гармонь, бишкекчане подарили новый инструмент и купили ему продукты. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева.

Адыла Жапаркулова
Фото Адыла Жапаркулова

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Позитивный материал. У пенсионера украли гармонь — бишкекчане купят ему новую

По ее словам, она не ожидала, что соберется большая сумма денег — больше 40 тысяч сомов.

«Вместо 5 тысяч сомов на счет поступило 41 тысяча 708 сомов. Кстати, гармонь в итоге мне привезли бесплатно. Спасибо доброму человеку Давлету. Он подарил свой инструмент. Отвезли дедушке гармонь, деньги и набор продуктов. Пятнадцати медикам передали по 2 тысячи сомов. Рабочих «Тазалыка», которые изготовили более тысячи штативов для капельниц, угостили пиццей на обед», — рассказала Жибек Каракеева.

Пресс-секретарь МП «Тазалык» поблагодарила всех, кто внес свой вклад. «Мы хотели помочь одному человеку, а в итоге помогли многим. Еще раз убеждаюсь в том, что у нас самые крутые и добрые люди. Доброта и сплоченность спасут мир», — заключила она.

Ранее бишкекчане открыли сбор средств на покупку гармони для пожилого жителя столицы, у которого украли музыкальный инструмент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159163/
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