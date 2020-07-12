Позитивный материал. Собирая деньги на гармонь пенсионеру, заодно помогли врачам

Пенсионеру, у которого украли гармонь, бишкекчане подарили новый инструмент и купили ему продукты. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева.

Фото Адыла Жапаркулова

Читайте по теме Позитивный материал. У пенсионера украли гармонь — бишкекчане купят ему новую

По ее словам, она не ожидала, что соберется большая сумма денег — больше 40 тысяч сомов.

«Вместо 5 тысяч сомов на счет поступило 41 тысяча 708 сомов. Кстати, гармонь в итоге мне привезли бесплатно. Спасибо доброму человеку Давлету. Он подарил свой инструмент. Отвезли дедушке гармонь, деньги и набор продуктов. Пятнадцати медикам передали по 2 тысячи сомов. Рабочих «Тазалыка», которые изготовили более тысячи штативов для капельниц, угостили пиццей на обед», — рассказала Жибек Каракеева.













Ранее бишкекчане открыли сбор средств на покупку гармони для пожилого жителя столицы, у которого украли музыкальный инструмент.