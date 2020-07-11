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Общество

В Кыргызстане подвели итоги конкурса «Мы интеллектуалы ХХI века»

В Кыргызстане подвели итоги международного конкурса «Мы интеллектуалы ХХI века». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его данным, конкурс провели с 1 по 8 июля. «Мероприятие проводим уже 22 года и объединяем юных техников и изобретателей не только КР, но и стран СНГ. В этом году участники из всех областей республики и зарубежья защищали свои проекты в режиме реального времени на YouTube-канале. На защите могли присутствовать все конкурсанты и зрители. Всего было представлено 185 исследовательских и изобретательских проектов. В состав жюри вошли профессора республиканских вузов», — рассказали в ведомстве.

Ознакомиться с полным списком номинаций и победителей можно на сайте Минобразования.

Отмечается, что выпускники школ Кыргызстана, которые победили в конкурсе, смогут стать студентами бюджетных отделений технических факультетов вузов страны наравне с победителями республиканских предметных олимпиад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159081/
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