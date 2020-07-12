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Общество

13 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — cела Берлик (улицы Новая, Жумалы, Токтогула), Лесхоз, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Беш-Кунгей (улицы Сары-Багыш, Масадык, Таранчиева), Гроздь (улицы Юбилейная, Чуйская), Маевка (МТФ), Озерное (улица Шоссейная), Кок-Жар (улица Арпачиева), Дачное (улицы 40 лет Победы, Жукова, Чехова, Ленина), Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная), Лебединовка (улицы Северная, Боконбаева, Угловая, проспект Победы);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Северная, Алма-Атинская, Больничная, Свободы, 40 лет Октября, Правды, Строительная, Фрунзе, Новая, Молодежная, Белинского, Мельничная, Труда, Бакыт, Советская, Калинина);
  • 9.00-16.00 — села Манас (улицы Комсомольская, Западная, Широкая, Совхозная, тупик Северный), Военно-Антоновка (улица Токтогула), город Шопоков (улицы Железнодорожная, Геофизическая, переулок Железнодорожный);
  • 8.30-17.00 — село Шалта (улицы Алмазбекова, Жусупбека, Проектируемая, Школьная);

Московский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Ак-Суу (улица Южная, 15), Александровка (улицы Почтовая, Комсомольская), Крупское (улицы Садовая, Мира, 40 лет Победы), Беловодское (улица Фрунзе), Сретенка (МТФ-1);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Заводская, Матросова, Морозова, Новороссийская, Токтогула, Шопокова, Целинная, Тоголока Молдо, Ленина, Топографическая, Пограничная, Маркса, Тельмана, Кирова, Спортивная, Чехова, Боконбаева, Студенческая, Калининская, Тыныстанова, Серкибаева, Фурманова, Федорова, Бородачева, 40 лет Киргизии, 19-24), село Алексеевка (улицы Пушкина, Кавказская, Школьная, Калинина);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Чалдыбар (улицы Советская, Первомайская, Ленина, переулок Школьный), город Каинды (улица Куйбышева, парк Победы);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Горького, Эшпая, Шевченко), Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена), Милянфан (улица Фрунзе).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159058/
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