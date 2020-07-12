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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставка Халиды Шимовой и онлайн-конференции

2-25 июля. Выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит 50 живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). Посмотреть выставку вживую можно по предварительной записи по телефону 0550551293.

«Галерея М», 10.00-19.00.


16 июля. Онлайн-конференция «Конструирование образа басмача в кино и ИЗО СССР»

Вы узнаете, как конструировался этот одновременно демонический и притягательный образ разбойников Востока.

Вход в Zoom по ссылке (83119634018, пароль: 246370), 16.00.

16 июля. Онлайн-дискуссия «Женское лидерство в Европейском союзе»

В обсуждении примет участие бывший депутат Европарламента, немецкий политик Ребекка Хармс.

Лайв-трансляция по ссылке, 15.00. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159040/
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