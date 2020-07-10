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Общество

Дело об убийстве владельца кафе «Мадина» передано в суд

Дело об убийстве владельца кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что расследование уголовного дела закончилось. Обвинение предъявлено четверым подозреваемым.

«Им предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса: «Убийство», «Сбыт краденого имущества», «Подделка документов», «Похищение человека», а также «Разбой». Среди обвиняемых есть бывшие сотрудники милиции», — заявили редакции.

Напомним, что бизнесмен Хуфур Абдурахеман пропал 4 октября 2019 года. Спустя две недели его тело обнаружили в Кочкорском районе Нарынской области. Милиция задержала четверых подозреваемых. Они перекрасили автомобиль предпринимателя и ездили на нем.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159015/
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