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Общество

Точность переданных ПРООН тестов на COVID-19 составляет 99 процентов

Инновационные тесты для диагностики COVID-19, переданные Кыргызстану ПРООН и Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, дают точные результаты за 30-45 минут. Об этом говорится в сообщении представительства организации в Бишкеке.

Отмечается, что за час можно сделать восемь анализов. Их точность будет составлять 99 процентов.

Напомним, что в середине июня ПРООН «Эффективный контроль за ВИЧ и туберкулезом в Кыргызской Республике», финансируемый Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, передал Министерству здравоохранения 6 тысяч 550 ПЦР-тестов. Они могут обеспечить диагностику COVID-19 благодаря аппаратам GeneXpert, которые обычно используются лабораториями для диагностики туберкулеза и устойчивости к рифампицину, главному противотуберкулезному препарату.

Аппараты GeneXpert также можно использовать для контроля вирусной нагрузки у пациентов с ВИЧ, ранней диагностики ВИЧ у детей, гепатита С, сезонного гриппа, а теперь и диагностики COVID-19.

«Новые тесты получили разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США 20 марта 2020 года. С тех пор рекомендуются для подтверждения диагноза COVID-19. Эти тесты обеспечивают высокую точность, просты в эксплуатации и не требуют дополнительного оборудования или обучения, поскольку лаборатории, в которых используются машины GeneXpert в стране, уже соответствуют правилам биобезопасности, а персонал знаком с системой», — говорится в сообщении.

При этом тесты, предоставленные проектом ПРООН и Глобального фонда, предназначены в приоритете для тестирования пациентов с туберкулезом или ВИЧ-инфекцией на COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159005/
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