Афиша Бишкека на выходные: фотоохота и йога

Выставки, ярмарки
4 июля. Онлайн-выставка Халиды Шимовой
На персональной выставке художница представит 50 живописных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). В выходные дни посмотреть выставку можно на странице «Галереи М» в Facebook.
«Галерея М».
Мастер-классы, лекции, тренинги
12 июля. Занятие по йоге в горах
В ущелье Белогорка вас ждут практика асан под пение птиц, пранаяма со свежестью горного душистого от трав и арчи воздуха. Медитация в красивом пространстве и в тиши гор способствует ясности ума и расслаблению. Регистрация по телефону 0555988769.
РЦ «Космопарк», 8.00.
12 июля. Фотоохота «В погоне за страхами»
Вы выполните серию увлекательных заданий, попробуете запечатлеть свои мечты с помощью камеры, получите новый опыт и интересные знакомства, а также призы. Регистрация по телефону 0555705704.
Для детей
12 июля. Онлайн-лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.
Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.