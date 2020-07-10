Афиша Бишкека на выходные: фотоохота и йога

Выставки, ярмарки

4 июля. Онлайн-выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит 50 живописных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). В выходные дни посмотреть выставку можно на странице «Галереи М» в Facebook.

«Галерея М».

Мастер-классы, лекции, тренинги

12 июля. Занятие по йоге в горах

В ущелье Белогорка вас ждут практика асан под пение птиц, пранаяма со свежестью горного душистого от трав и арчи воздуха. Медитация в красивом пространстве и в тиши гор способствует ясности ума и расслаблению. Регистрация по телефону 0555988769.

РЦ «Космопарк», 8.00.

12 июля. Фотоохота «В погоне за страхами»

Вы выполните серию увлекательных заданий, попробуете запечатлеть свои мечты с помощью камеры, получите новый опыт и интересные знакомства, а также призы. Регистрация по телефону 0555705704.

Для детей

12 июля. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.