Если вы уже переболели COVID-19. Советы специалиста, что делать

Переболевшим COVID-19 рекомендуется носить маски, соблюдать меры предосторожности, заниматься дыхательной гимнастикой, употреблять больше фруктов и овощей. Об этом 24.kg сообщила сотрудник Кыргызского государственного мединститута переподготовки и повышения квалификации Калдыгуль Душимбекова.

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По ее словам, необходима реабилитация дыхательная, и тем самым всего организма.

Для тех, кто находится дома, болеет или переболел: дыхательная гимнастика делается на вдох и полный удлиненный выдох, сомкнув губы трубочкой. Повторять в течение дня по несколько раз.

Тем, кто перенес COVID-19, необходимо меньше находиться в местах скопления людей. Я бы запретила посещать кафе и другие места, где имеется скученность. Калдыгуль Душимбекова

«Нужно оберегаться, пока иммунитет полностью не восстановится», — добавила она.

«Также необходима психологическая реабилитация, так как при этой болезни у людей развивается страх, паника, депрессия, стигматизация. Поэтому я бы рекомендовала психолога, если не могут помочь родственники», — добавила Калдыгуль Душимбекова.

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Специалист подчеркнула серьезность эпидобстановки по коронавирусной инфекции. «Основной путь ее передачи — воздушно-капельный, но и контактный не исключается. Поэтому нужны все меры предосторожности: носить маски, а по возможности — респираторы, чаще мыть руки хозяйственным мылом, проводить ежедневно влажную уборку дома, телефоны и ключи обрабатывать санитайзером», — отметила сотрудник КГМИПиПК.

«Самая главная профилактика для предотвращения роста заболеваемости — это самоизоляция, ношение масок, мытье рук», — резюмировала Калдыгуль Душимбекова.