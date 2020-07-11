На реконструкцию сквера Горького в Бишкеке выделено 7 миллионов сомов

В Бишкеке завершается реконструкция сквера имени Максима Горького на пересечении улиц Исанова и Рыскулова. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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По данным муниципалитета, на эти мероприятия выделено 7 миллионов сомов. Реконструкция должна была закончиться еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинули.

«Здесь уложили новую цветную брусчатку, обновили ирригационную систему, проложив поливочные лотки, модернизировали освещение. Осталось подключить фонари, а также установить новые скамейки и урны», — сообщили в мэрии.

На объекте работает подрядная компания «Береке Стрим».

В столичном муниципалитете отмечают, что сейчас работы вновь временно приостановлены, они будут возобновлены, как только наладится эпидемиологическая ситуация в городе.

Как отмечается, в настоящее время приостановлено финансирование всех проектов, так как все средства направляются на выплаты педагогам и обеспечение медиков, работающих в дневных стационарах.