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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 11 июля 1977 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 11 июля 1977 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,8 градуса.

Самым холодным 11 июля было в 1972-м, когда температура составила +8,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25 градусов.

За все время наблюдений самым теплым был июль 2019 года, когда средняя температура составила +28,7 градуса.

Самым холодным — июль 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +21,8 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 11 июля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +16-18 градусов. Днем в столице ожидаются дождь и гром. Воздух прогреется до +30-32 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158959/
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