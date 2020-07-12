Неделя-24. Жертвы COVID-19, скандалы, интриги и допрос Космосбека Чолпонбаева

Ситуация в Кыргызстане в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии остается сложной. По последним данным, в стране скончалось 125 человек от COVID-19 и 382 — от пневмонии.

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Глава государства провел еще одно заседание Совета безопасности. Сооронбай Жээнбеков подверг жесткой критике чиновников правительства. За дело. Паника, которая охватила кыргызстанцев, произошла во многом благодаря традиционно долгому раскачиванию кабмина, откровенно позднему принятию разумных решений и привычной чехарде.

Тем временем Финпол, наконец, занялся выяснением обстоятельств дела, касающегося эффективности работы Космосбека Чолпонбаева в его бытность министром здравоохранения. Помнится, экс-чиновник клялся собственной головой, что не допустит коронавирусной вакханалии. Его привезли на допрос. Впрочем, вопрос следователей касается коррупции в фармацевтике. Аптеки внаглую взвинтили цены на медикаменты первой необходимости. Минздрав будто ослеп.

Есть вопросы у ГСБЭП и к экс-вице-премьеру Алтынай Омурбековой.

Следователи также намерены привлечь к уголовной ответственности акул фармацевтического бизнеса, бессовестно и беспричинно взвинтивших цены на лекарства.

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Ошибки в алгоритмах ответственных чиновников Минздрава приводят к трагедии. Люди умирают. Скончался экс-спикер парламента. У Чыныбая Турсунбекова была двусторонняя пневмония. Последние дни он находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Похоронили экс-главу законодательной ветви власти на Ала-Арчинском кладбище.

Тем временем простые кыргызстанцы рассказывают о вопиющих фактах в системе здравоохранения. Ужасна история врача-офтальмолога Венеры Рабидиновой. Она рассказала, что отец шел уже на поправку, но еще нуждался в ИВЛ. Мужчину не подключили к аппарату вовремя, а кислородный концентратор отдали сестренке врача.

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В итоге, не дождавшись помощи, мужчина скончался. Премьер-министр пообещал разобраться, но потом. Потому что он и другие чиновники заняты антикоронавирусной борьбой.

В Городской клинической больнице № 1 скандал за скандалом. То медик пожаловался на главврача, то волонтеры обвинили последнего в том, что он не раздал гумпомощь коллективу. Теперь в мутных историях предстоит разбираться комиссии Минздрава.

Вице-премьер-министра Аиду Исмаилову волонтеры обвинили в интригах. Чиновница, как они сообщают, просит международные организации не сотрудничать с активистами, работающими над платформой «Тирек», которую разработали в помощь медикам республики. По данным волонтеров, Аида Исмаилова запретила Минздраву и всем организациям здравоохранения сотрудничать с разработчиками.

Президент страны выступил с обращением к народу. Сооронбай Жээнбеков призвал соотечественников в терпению, мудрости и взаимовыручке.

На фоне повального распространения COVID-19 партии активно готовятся к парламентским выборам. По сведениям ЦИК, депутатские мандаты хотят получить 44 политические организации. Они подали соответствующие заявления.

Между тем депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко призывает отменить выборы-2020. Она считает, что это просто цинично — в разгар пандемии, когда не успевают хоронить людей, проводить агитацию.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Почему медики продолжают болеть пачками

Фото Министерства здравоохранения КР. Врачи просят соблюдать меры безопасности

С середины июня в Кыргызстане наблюдается резкий всплеск числа зараженных коронавирусом. Все чаще COVID-19 выявляют у медиков. Наш анализ показал, что одна из основных причин заражения — недостаток средств индивидуальной защиты (СИЗ) у медработников. Журналисты 24.kg провели расследование и ужаснулись. Вам обязательно надо прочитать материал Татьяны Кудрявцевой и Марии Орловой «Коронавирус в Кыргызстане. Нехватка СИЗ превращает больницы в источник заразы». Вы тоже ужаснетесь. Это должен запомнить каждый

Фото из интернета

В республике растет заболеваемость внебольничной пневмонией. Люди в панике обращаются к медицинским работникам при малейшем подозрении на недуг или небольшом повышении температуры. В результате страдают те, кто действительно остро нуждается в помощи. О том, как лечиться дома, на что обращать внимание и когда звонить в 103, нам рассказал человек знающий. Материал журналиста Анастасии Бенгард «Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста» обязателен к прочтению.

Акулы фармбизнеса, имейте совесть!

Фото из интернета

С середины июня в Кыргызстане наблюдается резкий рост числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Напуганные граждане бросились в аптеки за противовирусными препаратами. И лекарства тут же взлетели в цене. Рассказываем, кому принадлежат аптеки Бишкека и сколько налогов они платят в бюджет. Читайте статью «Фармакологический бизнес. Кому принадлежат крупнейшие аптеки Кыргызстана».

Сложно отказаться от традиции. Но нужно

Фото Twitter/Nursultan. Похороны скончавшегося от коронавируса

Духовное управление мусульман Кыргызстана по рекомендации Минздрава еще в марте разработало фатву по захоронению умерших от нового страшного вируса. Но, судя по видео и фото, распространяемым в социальных сетях, не все и не всегда соблюдают необходимые правила. Мы решили напомнить кыргызстанцам, как в новых суровых реалиях правильно пережить нелегкое время, если в дом пришла беда. Редактору кыргызской версии 24.kg Жазгуль Масалиевой досталось морально тяжелое задание, но важное. Прочитайте ее статью «Коронавирус в Кыргызстане: число умерших растет. Как хоронить правильно».

Абитуриент-2020: об изменении условий поступления

Фото из интернета

Лето — горячая пора для выпускников. Нынешнее стало вдвойне стрессовым из-за коронавирусных ограничений. Проблемы появились и с изменением привычных правил поступления в вуз. Но жизнь продолжается, и все равно надо поступать тем, кто решил продолжить учебу.

Корреспондент Мария Орлова собрала всю информацию о нововведениях. Подробнее в материале «Как поступить в вуз. Пошаговая инструкция абитуриенту».

Бальзам на душу Боронова

Тут на днях премьер-министр захотел побольше оптимистичных новостей. Он упрекнул журналистов в том, что они мало пишут о добром, хорошем, радостном. Где найти веселое и радостное, когда Кыргызстан захлебывается в кашле и горе, Кубатбек Боронов почему-то не рассказал.

Наша Аида Джумашова решила уважить просьбу главы кабмина и пошла искать позитив. С трудом, но нашла. Позитива могло было быть и больше и другого качества. Но какая ситуация в республике — такой и позитив. Читайте «Позитивный материал по просьбе премьер-министра Кубатбека Боронова».

О тех, кто приехал и влюбился в Кыргызстан

Фото из архива Иэна Уэбба. В горах Кыргызстана

Иэн Уэбб — преподаватель математики. Родом он из Бакингемшира, что в далекой и туманной Великобритании. Впервые Иэн приехал в Кыргызстан в 2010 году навестить друзей, и так ему приглянулась маленькая горная страна, что решил остаться. Да и с работой повезло. Британец рассказал корреспонденту Дарье Подольской, как судьбоносное знакомство с кыргызстанкой заставило его переехать в нашу республику. Подробности в статье «Ищите женщину. Как математик Иэн Уэбб оказался в Кыргызстане».

Красоты вам, читатели, для отдушины

Фото Усмана Камара. Иссык-Ата

Традиционная рубрика, в которой мы публикуем фото наших читателей с красотами родной земли, возобновила свою работу.

В Кыргызстане великолепная природа, много необычных мест и прекрасные люди. Об этом можно рассказывать бесконечно. Но фотография или видео говорит гораздо больше, чем десятки слов. Немного печально, но один летний месяц уже пролетел. К сожалению, из-за коронавируса не всем удалось провести июнь так, как хотелось. Но мы с вашей помощью стараемся не унывать и продолжаем любоваться природой нашей страны от тех наших авторов, кто все-таки смог отправиться в поездку по КР.

Присылайте нам свои фотографии и ролики, которыми вы хотите поделиться, на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

А пока получайте удовольствие, заглянув в фоторепортаж «Мгновения жизни. Река Чу и прекрасный Коль-Тор».

До выборов осталось...

Фото ЦИК КР

Срок подачи заявок на участие в парламентских выборах, назначенных на 4 октября, истек. По данным ЦИК, всего о намерении баллотироваться уведомили 44 политические партии. 24.kg решило выяснить, какая из политических организаций вам более известна. Пройдите по ссылке и посмотрите, как реагирует избиратель. Заодно тоже можете принять участие в исследовании «Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос».