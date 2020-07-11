В Бишкеке 11 июля облачность, без осадков. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 15 часов 7 минут.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Курманбек Дыйканбаев

Родился 11 июля 1960 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше. Исламбек Кенжекулов Родился 11 июля 1968 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Командующий Внутренними войсками КР.

Павел Матяш Родился 11 июля 1987 года. Мастер спорта КР, член сборной Кыргызстана по футболу, вратарь.

Памятные даты

Всемирный день народонаселения

Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050-му — 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда — к 2100 году, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи.

Цель сегодняшнего дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем.

Всемирный день шоколада

Этот «вкусный» праздник придумали и впервые провели французы в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили лакомство в Европу, окрестили его «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.



Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

Люди, которые меняли мир

Умер юрист Леонид Левитин

Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.

С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992 году назначен проректором по науке в Бишкекской международной школе менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них 7 монографий.

Принимал активное участие в подготовке проекта конституции КР в редакции 1993-го, Гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряда других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.

Умер 11 июля 2011 года.

Куда сходить

«Галерея М» приглашает на онлайн-выставку Халиды Шимовой. Подробнее

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