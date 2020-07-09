10 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — cела Берлик (улицы Новая, Жумалы, Токтогула), Лесхоз, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Лебединовка («Городок энергетиков», 3-9, 12), Каирма, Байгелди, Кок-Жар (улицы Эгимбаева, Куланова), Озерное (улицы Школьная, Заводская, Шоссейная), Керниш (улица Эршибулова), Дачное (улицы 40 лет Победы, Новая, Шевченко), Октябрьское (улица Киевская);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (МТФ), Сокулук (улицы Бакыт, Новая, Белинского);

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Западная, Некрасова, Победы, Ново-Аларчинская, Лермонтова), села Шалта (улицы Алмазбекова, Жусупбека, Проектируемая, Школьная), Жаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулки Атбашинский, Садовый);

9.00-16.00 — села Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупской, Гагарина, Свердлова, Строительная, Степная, Кара-Жигач, Токтогула, Мира, Кара-Буура, Лавровых, Проектируемая, Ынтымак, Дуйшенбиева, Чон-Арык, Айколь, Манас, Азия-Ордо, жилмассив «Поле чудес»);

Московский РЭС

8.30-17.00 — села Садовое (мельница), Толок (улицы Школьная, Мира, Токтогула, Центральная), Крупское (улица Садовая, Мира, 40 лет Победы), Беловодское (ветлечебница), Петровка;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Заводская, Матросова, Морозова, Жданова, Гвардейская), села Полтавка (улицы Партизанская, Центральная, Октябрьская, Горького), Сосновка (улица Молодежная);

Панфиловский РЭС

9.00-16.00 — села Чорголо, Орто-Арык, город Каинды (улицы Кислых, Строительная);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная), Люксембург (улицы Мира, Цемзаводская), Ак-Кудук, Хунчи.

2 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Чолпон, Жылдыз, Тепке, Ак-Терек, Чоң Жаргылчак, Кичи Жаргылчак;

8.00-12.00 — Каракол (улицы Ленком, Жакыпова, микрорайон «Геология», УВД).

3 Ошская область Ошская область