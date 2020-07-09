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Общество

В кабмине презентовали платформу «Бирге». Одних волонтеров убрали и взяли других

В Кыргызстане IT-штаб, волонтерское движение «Бирге» и Госкомитет информационных технологий разработали платформу birge.pro. Об этом на брифинге сообщил представитель штаба Эльдар Шабданов.

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По его словам, платформа поможет координировать действия волонтеров.

«Мы видим, что очень много волонтерских организаций вовлечены в решение проблем медиков и оказание им помощи. Наблюдается недостаточная координация их действий, дублируются определенные задачи и исполнители. Поэтому мы создали координационный центр «Бирге». Мы разработали планировщик задач, где волонтеры регистрируют все задачи», — сказал Эльдар Шабданов.

Ранее группа волонтеров разработала платформу «Тирек» в помощь медикам. Однако вице-премьер-министр Аида Исмаилова попросила международные организации не сотрудничать с этими активистами. Минздраву также запретили сотрудничать с ними. Сама чиновница не комментирует инцидент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158893/
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