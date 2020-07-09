В кабмине презентовали платформу «Бирге». Одних волонтеров убрали и взяли других

В Кыргызстане IT-штаб, волонтерское движение «Бирге» и Госкомитет информационных технологий разработали платформу birge.pro. Об этом на брифинге сообщил представитель штаба Эльдар Шабданов.

По его словам, платформа поможет координировать действия волонтеров.

«Мы видим, что очень много волонтерских организаций вовлечены в решение проблем медиков и оказание им помощи. Наблюдается недостаточная координация их действий, дублируются определенные задачи и исполнители. Поэтому мы создали координационный центр «Бирге». Мы разработали планировщик задач, где волонтеры регистрируют все задачи», — сказал Эльдар Шабданов.

Ранее группа волонтеров разработала платформу «Тирек» в помощь медикам. Однако вице-премьер-министр Аида Исмаилова попросила международные организации не сотрудничать с этими активистами. Минздраву также запретили сотрудничать с ними. Сама чиновница не комментирует инцидент.