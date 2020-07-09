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Общество

В Кыргызстане работают 178 мобильных бригад

По республике на сегодня работают 178 мобильных бригад. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По ее данным, из фунционирующих 178 мобильных бригад 40 работают в Бишкеке, в Чуйской области — 32, в Оше — 3, в Ошской области — 31, в Джалал-Абадской — 34, в Баткенской — 9, в Нарынской — 12, в Иссык-Кульской — 8, в Таласской — 9.

Отметим, что, по сведениям мэрии, мобильная бригада создана для наблюдения за состоянием здоровья горожан.

Команды в составе врача, эпидемиолога и лаборанта выезжают на дом и консультируют на месте.

С 6 апреля функционирует горячая линия 118 по самодиагностике коронавирусной инфекции. Она круглосуточно оказывает первичную медицинскую консультацию гражданам.

В случаях угрозы выявления инфекции на место оперативно выезжают мобильные бригады медиков, делают экспресс-скрининг на дому. Все услуги бесплатны.

На сегодня всего по стране коронавирус выявлен у 8 тысяч 847 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158861/
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В Кыргызстане работают 178 мобильных бригад