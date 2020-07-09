Бишкекчане открыли сбор средств на покупку гармони для пожилого жителя столицы. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева.
Фото Жибек Каракеевой. Бишкекчане открыли сбор средств на покупку гармони для пожилого жителя столицы
Перечислить любую сумму можно на «ЭЛСОМ»: 0555827028.
Жибек Каракеева подчеркнула, что если денег соберется больше, то на остальные она закупит продукты или отдаст семье пожилого мужчины. «Конечно, я предоставлю полный фотоотчет. Творить добро нужно даже в такие тяжелые времена», — заключила она.