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Общество

Позитивный материал. У пенсионера украли гармонь — бишкекчане купят ему новую

Бишкекчане открыли сбор средств на покупку гармони для пожилого жителя столицы. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева.

Жибек Каракеевой
Фото Жибек Каракеевой. Бишкекчане открыли сбор средств на покупку гармони для пожилого жителя столицы
По ее словам, в социальных сетях она увидела публикацию о том, что у пожилого мужчины украли его музыкальный инструмент. «Я решила открыть сбор денег, чтобы купить ему новую гормонь. На сайте объявлений уже нашла подходящий вариант. Уже созвонилась с дедушкой, сказала, что мы соберем ему на новую гармонь. Вы бы знали, как он обрадовался», — отметила Жибек Каракеева.

Перечислить любую сумму можно на «ЭЛСОМ»: 0555827028.

Жибек Каракеева подчеркнула, что если денег соберется больше, то на остальные она закупит продукты или отдаст семье пожилого мужчины. «Конечно, я предоставлю полный фотоотчет. Творить добро нужно даже в такие тяжелые времена», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158827/
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9 июля, четверг
19:19
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