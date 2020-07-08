В Кыргызстане открыт кол-центр психологической поддержки населения

На базе Республиканского центра психического здоровья открыт кол-центр. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что центры открыты в Бишкеке и Оше для оказания психологической помощи и поддержки населению.

«На спасительном конце провода работают психологи, врачи-психотерапевты, психиатры. Время работы центров: с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Помощь оказывается бесплатно, вы можете ее получить в дистанционном режиме, находясь в любом регионе, по телефону или используя WhatsApp», — сказали в Минздраве.

Фото 24.kg. Телефоны кол-центра

​