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Общество

В Кыргызстане открыт кол-центр психологической поддержки населения

На базе Республиканского центра психического здоровья открыт кол-центр. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что центры открыты в Бишкеке и Оше для оказания психологической помощи и поддержки населению.

«На спасительном конце провода работают психологи, врачи-психотерапевты, психиатры. Время работы центров: с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Помощь оказывается бесплатно, вы можете ее получить в дистанционном режиме, находясь в любом регионе, по телефону или используя WhatsApp», — сказали в Минздраве.

24.kg
Фото 24.kg. Телефоны кол-центра

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158796/
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