Фото дня. Как бизнес сдает отчеты во время эпидемии

«Ждала-ждала ответа от правительства и не дождалась, поехали сдавать отчеты по налоговым Бишкека», — рассказала председатель Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева на своей странице в сети Facebook.

Она разместила фотографию, в каком виде приходится отправлять сотрудников, чтобы не подвергать их риску заражения.

Фото Гульнары Ускенбаевой. Бухгалтер и водитель едут сдавать отчеты

«На фото бухгалтер и водитель, еще потом машину обрабатывать, а чиновникам пофигу. Зато электронные счета-фактуры запустили, а нужно было вперед запускать электронные отчеты по соцотчислениям. Но это отложили до 2022 года. А в принципе чего уже торопиться? Отложить отчеты до конца года чиновники тоже не подумали, отложили до 1 июля, и сейчас это выглядит издевательством», — подчеркнула Гульнара Ускенбаева.

В комментариях представитель Министерства экономики Кубанычбек Исабеков заявил, что в ближайшие дни ведомство совместно с ГНС инициирует перенос сроков сдачи отчетности. Пообещал даже, что успеют до 20 июля запустить кампанию. А на резонное предложение о том, что делать такие вещи нужно заранее и думать на опережение, чиновник лишь ответил: «Сейчас всем непросто, мы на карантине, тоже многие болеют, но время есть».