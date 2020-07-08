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Общество

Сдать статистическую отчетность можно онлайн. Рассказываем, как это сделать

Нацстатком принимает статистическую отчетность с использованием электронных мессенджеров. Об этом сообщили в пресс-службе НСК.

По ее данным, такое решение принято из-за опасности распространения коронавируса. Теперь все территориальные органы государственной статистики будут принимать отчеты от хозяйствующих субъектов (юридические и физические лица) на электронную почту и по WhatsApp-номерам.

Кроме того, специалисты оперативно ответят на все вопросы, интересующие респондентов (хозяйствующие субъекты).

В ведомстве напомнили, что по закону юридические лица обязаны безвозмездно предоставлять органам государственной статистики первичные статистические данные.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158787/
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