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Общество

9 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Берлик (улицы Новая, Жумалы, Токтогула), Лесхоз, Васильевка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Октябрьская), Кок-Жар (улицы Уметалиева, Эгимбаева), Лебединовка (улица Ленина), Пригородное (улица Школьная), Озерное (улицы Заводская, Шоссейная), Керниш (улица Эршибуланова), Октябрьское (улицы Пушкина, Гагарина), Таш-Добо (улицы Горького, Кооперативная, Комсомольская, Жоробаева), Дачное (улицы 40 лет Победы, Новая, Шевченко);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улица Зеленая), Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская);
  • 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улица Первомайская), Сокулук (улицы Бакыт, Калинина, Советская), Шалта (улицы К. Алмазбекова, Жусупбек, Проектируемая, Школьная), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Западная, Некрасова, Новая, Ново-Аларчинская, Первомайская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Жаштык, Вокзальная, Коржова, Почтовая, Садовая, Ильича, Ленинградская, Центральная, Некрасова, Восточная, Звездная, Ракетная, Советская, Грибоедова, 40 лет Киргизии, 19-24, переулок Почтовый), село Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновское (улица Красноармейская), Чалдыбар (улица Ленина);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Горького, Эшпая, Шевченко), Ак-Кудук, Хунчи, Ленинское, Джаилма, Сарыжон, Туз, Чон-Далы;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй.
2
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Юсупова, Анарова, Кашкар-Кыштак, Нариман, Тоолос.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158740/
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