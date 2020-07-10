В Бишкеке 10 июля после обеда ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха — 31 градус тепла. День уменьшился до 15 часов 8 минут.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Динара Исаева

Родилась в 1960 году во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Республика — Ата Журт».

Шухрат Сабиров

Родился 10 июля 1970 года в селе Тулейкен Ошской области. Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Дайырбек Карыяев

Родился 10 июля 1994 года в селе Коо-Чатыр Ошской области. Мастер спорта международного класса по самбо.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией

Фото kavkazplus.com

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Грузией установлены 10 июля 1992 года. Однако первый официальный визит президента КР состоялся лишь в октябре 2016-го.

В рамках визита подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о сотрудничестве в экономической и образовательной сферах, борьбе с преступностью и чрезвычайными ситуациями, которые, как ожидается, дадут импульс дальнейшему развитию отношений.

Проведены досрочные выборы президента Кыргызстана

Фото из интернета. Курманбек Бакиев

Четвертые президентские выборы прошли в Кыргызстане 10 июля 2005 года после мартовской «тюльпановой революции». Глава государства Аскар Акаев бежал в Россию и оттуда сообщил о сложении с себя полномочий.

Всего участвовало 22 кандидата. Победителем объявлен Курманбек Бакиев, набравший 88,71 процента голосов избирателей.

Люди, которые меняли мир

Умер Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

Фото из интернета. Рисунок с художественного маркированного конверта почты СССР, художник Вадим Карпов

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.