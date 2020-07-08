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Общество

В дневные стационары нужны врачи и медсестры. Оплата — 2 тысячи сомов в день

В дневные стационары нужны врачи и медсестры. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

«Мы предоставим жилье, питание и зарплату. Рабочий график — с 8.00 до 20.00. Увеличиваем количество дневных стационаров», — заметил он.

На сегодня в развернутых на четырех районах мэрией дневных стационарах работают 32 врача, 13 ординаторов, 63 медсестры, санитары и волонтеры.

Как сообщила 24.kg заведущая отделом планирования и финансирования Минздрава Айдай Раимбаева, врачам и медсестрам, работающим в дневных стационарах, оплата будет производиться как при карантинно-казарменном режиме. Врачи будут получать 2 тысячи 300 сомов, средний медицинский персонал и работники других служб и ведомств, специально привлеченные к работе, — 2 тысячи, младший медицинский персонал — 1 тысячу 800 сомов за каждый день работы.

Отметим, ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявлял, что медицинским работникам и сотрудникам медорганизаций, работающим в красной зоне, увеличен размер выплачиваемых надбавок к зарплате на 25-30 процентов. Если ранее врач за 29 дней получал 47 тысяч сомов, то 1 июля будет получать 72 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158711/
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