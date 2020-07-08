Цифра дня. 16 тысяч 422 специалиста прошли обучение для борьбы с коронавирусом

На базе Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Санжарбека Даниярова с 5 февраля по 6 июля прошли обучение 16 тысяч 422 специалиста. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Кыргызстане проводятся дистанционные и выездные курсы обучения для медработников по вопросам профилактики, лечения, диагностики, мер безопасности и инфекционного контроля при COVID-19.

На дистанционных курсах обучились 8 тысяч 936 медработников, с выездом на места по вопросам инфекционного контроля и правильного использования СИЗ — 7 тысяч 506 медработников. В том числе 3 тысячи 38 врачей, 3 тысячи 759 специалистов сестринского дела, 70 ординаторов и 639 сотрудников младшего и прочего персонала.

По экспресс-тестированию на COVID-19, ПЦР-исследованию преаналитике обучено 326 специалистов лабораторных подразделений организаций здравоохранения.