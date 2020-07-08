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Общество

Очень красивый митинг в Италии. Невесты вышли на акцию протеста

Итальянские девушки вышли на акцию протеста в Риме. Как говорят горожане, это был самый красивый бунт.

Акция протеста заставила всю полицию Рима собраться у легендарного фонтана Треви, где невесты в белоснежных платьях потребовали разрешить свадебные церемонии.

«Я протестую, потому что хочу замуж! Мою свадьбу пришлось перенести на будущий год, а ведь я уже все обсудила со священником, но рестораны и салоны красоты – с ними не удалось договориться», – сказала одна из протестующих.

Временный запрет на пышные торжества пришлось ввести из-за пандемии, но невесты отказываются выполнять предписания. Они отметили, что «хочется гостей, безудержного веселья, танцев до утра», к тому же есть «риск, что, дожидаясь снятия ограничений, женихи передумают».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158705/
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