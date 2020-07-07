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Общество

Два парня продают машину, чтобы закупить оборудование и СИЗ для больниц Каракола

Два парня из Каракола хотят продать машину и закупить кислородные концентраторы в больницы города и средства защиты для врачей. Видеообращение братья 17-летний Камчыбек и 22-летний Шамиль опубликовали в Instagram.

«Сейчас очень тяжелая ситуация в стране, многие болеют, мы и наши родные тоже переболели. Каждый гражданин не должен остаться безучастным и должен чем-то помочь. В связи с тем, что в больницах не хватает оборудования и медикаментов, мы решили оказать помощь, но у нас не много денег. Решили продать нашу машину, а на вырученные средства купить кислородные концентраторы и средства индивидуальной защиты и отвезти все в наш родной город Каракол», — сказал Шамиль.

На его странице в соцсетях указано, что парень — выпускник КГМА.

Братья предлагают купить у них автомобиль Toyota Ist, 2002 года выпуска. Стоимость они не озвучили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158663/
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