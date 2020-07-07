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Общество

8 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайоны «Восток-5», 25, 26, «Джал-15», жилмассив «Дордой-2» (1-я, 2-я улицы), отрезки улиц Курчатова, Коперника;
  • 9.00-19.00 — 10-й микрорайон, 4-6, жилмассивы «44 га», «Рухий-Мурас» (1-6-я улицы), «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр Табылды, Ак-Уул, Жээк, Нооруз), проспект Чуй, 105, 107, 109, 111, улицы Камская, 2, 4, 6, Ереванская, 33, Гражданская, 24;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Колмо», отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Панфилова, Коперника, Курчатова, Поваринской; район, ограниченный улицами Боконбаева, Чокморова, Акиева, Уметалиева, Московской;
  • 9.00-17.00 — улица Киевская, 224.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Чон-Таш, Эгимбаева, Маликова), Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Кара-Жыгач, Бек-Тоо, Лебединовка (улица Ленина), Торт-Коль, Берлик (улицы Новая, Жумалы, Токтогула), Лесхоз, Васильевка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Октябрьская), Озерное (улицы Школьная, Новая, Фрунзе, Шоссейная, Центральная, Зеленая), Дачное (улицы Ломоносова, Ленина, Северная, Береговая, Восточная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Талтак (улицы Центральная, Абая);
  • 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Токтогула), Шалта (улицы Проектируемая, Жусупбек, Алмазбекова, Школьная), Сокулук (улицы Бакыт, Фрунзе, Больничная, Советская, Кайназаровой, переулок Советский), Новопавловка (улицы Корсаковых, Луговая, Северная, Проектируемая, Степная, переулок Северный, тупик Корсаковых), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Победы, Ново-Аларчинская, Лермонтова);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Толок (улицы Школьная, Мира, Токтогула, Центральная), Беловодское (улица Фучика), Александровка (улицы Почтовая, Комсомольского);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Сосновка (улицы Ленина, Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Первомайская), Кызыл-Дыйкан, город Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, Мира, Ленина, квартал «40 лет Киргизии», 1-9);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловское (детсад), Чалдыбар (улицы Скубченко, Ленина, Чагаева);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — Кант (улицы Октябрьская, Киевская, Панфилова, Шапошникова), села Новопокровка (улицы Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная), Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена), Ак-Кудук, Хунчи;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Бригадная, Советская), Советское (улицы Восточная, Колбаева, Северная), Кара-Ой (кошары).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельсие управы Юсупова, Анарова, Жоош.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158630/
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