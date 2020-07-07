Больше 1 тысячи пожаров произошло в Кыргызстане за полгода

За 6 месяцев 2020 года на территории Кыргызстана произошло 1 тысяча 27 пожаров. Об этом сообщили в МЧС.
По данным ведомства, за такой же период 2019-го зарегистрировали 1 тысячу 478 пожаров — на 30,5 процента больше, чем в этом году. Материальный ущерб от пожаров составил более 154 миллионов сомов, погибли 10 человек, пострадали — 15.
- В Чуйской области произошло 262 пожара;
- в Бишкеке — 175;
- в Оше — 27;
- в Джалал-Абадской области — 138;
- в Ошской области − 132 ;
- в Иссык-Кульской области − 121;
- в Таласской области — 54;
- в Нарынской области — 43;
- в Баткенской области — 75.