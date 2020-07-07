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Общество

Больше 1 тысячи пожаров произошло в Кыргызстане за полгода

За 6 месяцев 2020 года на территории Кыргызстана произошло 1 тысяча 27 пожаров. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, за такой же период 2019-го зарегистрировали 1 тысячу 478 пожаров — на 30,5 процента больше, чем в этом году. Материальный ущерб от пожаров составил более 154 миллионов сомов, погибли 10 человек, пострадали — 15.

  • В Чуйской области произошло ​262 пожара;
  • в Бишкеке — 175;
  • в Оше — 27;
  • в Джалал-Абадской области — 138;
  • в Ошской области − 132 ;
  • в Иссык-Кульской области − 121;
  • в Таласской области — 54;
  • в Нарынской области — 43;
  • в Баткенской области — 75.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158573/
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