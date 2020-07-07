Больше 1 тысячи пожаров произошло в Кыргызстане за полгода

За 6 месяцев 2020 года на территории Кыргызстана произошло 1 тысяча 27 пожаров. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, за такой же период 2019-го зарегистрировали 1 тысячу 478 пожаров — на 30,5 процента больше, чем в этом году. Материальный ущерб от пожаров составил более 154 миллионов сомов, погибли 10 человек, пострадали — 15.