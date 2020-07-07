Причуды природы. Снег в итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

Очевидцы фотографируют и рассказывают, как снег в итальянских Альпах окрасился в розовый цвет.
По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии. Сейчас специалисты пытаются оценить последствия и связь этого явления с изменениями климата, передает ВВС. Некоторые эксперты уверены, что атмосферные процессы лишь усугубляются. Изменения климата все заметнее.
Итальянские ученые активно исследуют процессы, проходящие на леднике. По словам Бьяджо ди Мауро из Национального исследовательского совета, необычная окраска льда вызвана водорослями Ancylonema nordenskioeldii. Само по себе наличие и размножение этих организмов в ледниках вполне естественно, особенно в летний сезон. Однако интенсивное окрашивание льда водорослями таит угрозу вечной мерзлоте. Обычно лед отражает около 80 процентов солнечных лучей обратно в атмосферу, но водоросли меняют светоотражающие характеристики этой поверхности. Чем их становится больше, тем интенсивнее лед окрашивается в розовый цвет и вместе с этим начинает поглощать больше солнечной радиации и таять. Похожий процесс сейчас наблюдается в Гренландии. Два года назад на ледяном щите этого острова была обнаружена так называемая темная зона длиной около 400 и шириной порядка 100 километров. Эта зона образована слоем сажи и пыли: они сами по себе увеличивают светопоглощение поверхности, а вдобавок еще стимулируют рост водорослей. В результате лед темнеет и тает быстрее, а площадь темной зоны постепенно расширяется.