Причуды природы. Снег в итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

Очевидцы фотографируют и рассказывают, как снег в итальянских Альпах окрасился в розовый цвет.

По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии. Сейчас специалисты пытаются оценить последствия и связь этого явления с изменениями климата, передает ВВС. Некоторые эксперты уверены, что атмосферные процессы лишь усугубляются. Изменения климата все заметнее.

Фото Miguel Medina/AFP. Розовый снег в Италии

Итальянские ученые активно исследуют процессы, проходящие на леднике. По словам Бьяджо ди Мауро из Национального исследовательского совета, необычная окраска льда вызвана водорослями Ancylonema nordenskioeldii. Само по себе наличие и размножение этих организмов в ледниках вполне естественно, особенно в летний сезон. Однако интенсивное окрашивание льда водорослями таит угрозу вечной мерзлоте. Обычно лед отражает около 80 процентов солнечных лучей обратно в атмосферу, но водоросли меняют светоотражающие характеристики этой поверхности. Чем их становится больше, тем интенсивнее лед окрашивается в розовый цвет и вместе с этим начинает поглощать больше солнечной радиации и таять. Похожий процесс сейчас наблюдается в Гренландии. Два года назад на ледяном щите этого острова была обнаружена так называемая темная зона длиной около 400 и шириной порядка 100 километров. Эта зона образована слоем сажи и пыли: они сами по себе увеличивают светопоглощение поверхности, а вдобавок еще стимулируют рост водорослей. В результате лед темнеет и тает быстрее, а площадь темной зоны постепенно расширяется.