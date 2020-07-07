23:08
USD 77.69
EUR 87.52
RUB 1.08
Общество

Причуды природы. Снег в итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

Очевидцы фотографируют и рассказывают, как снег в итальянских Альпах окрасился в розовый цвет.

По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии. Сейчас специалисты пытаются оценить последствия и связь этого явления с изменениями климата, передает ВВС. Некоторые эксперты уверены, что атмосферные процессы лишь усугубляются. Изменения климата все заметнее.

Miguel Medina/AFP
Фото Miguel Medina/AFP. Розовый снег в Италии

Итальянские ученые активно исследуют процессы, проходящие на леднике. По словам Бьяджо ди Мауро из Национального исследовательского совета, необычная окраска льда вызвана водорослями Ancylonema nordenskioeldii. Само по себе наличие и размножение этих организмов в ледниках вполне естественно, особенно в летний сезон. Однако интенсивное окрашивание льда водорослями таит угрозу вечной мерзлоте. Обычно лед отражает около 80 процентов солнечных лучей обратно в атмосферу, но водоросли меняют светоотражающие характеристики этой поверхности. Чем их становится больше, тем интенсивнее лед окрашивается в розовый цвет и вместе с этим начинает поглощать больше солнечной радиации и таять. Похожий процесс сейчас наблюдается в Гренландии. Два года назад на ледяном щите этого острова была обнаружена так называемая темная зона длиной около 400 и шириной порядка 100 километров. Эта зона образована слоем сажи и пыли: они сами по себе увеличивают светопоглощение поверхности, а вдобавок еще стимулируют рост водорослей. В результате лед темнеет и тает быстрее, а площадь темной зоны постепенно расширяется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158559/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Соблюдайте чистоту. В Аламединском ущелье горы мусора
Два медведя подрались на границе России и Китая
В Кыргызстане пресечен крупный ввоз шкур норки и ондатры — более 50 тысяч
Заваленное мусором ущелье Чычкан снял на видео кыргызстанец
Московский фэшн-фотограф два года работал над проектом о Кыргызстане
В городе Исфане выпал снег. Жители жалуются, что не чистят дороги
Необычное природное явление сняли на Фарерских островах
Цветочный магазин в Бишкеке оштрафовали. Сливали химикаты в арык
Снег в Бишкеке. 663 дворника вышли в Рождество на уборку улиц
Снег в Бишкеке. Трасса в аэропорт «Манас» не расчищена
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Во&nbsp;всех районах Бишкека развернуты дневные стационары Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Бизнес
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
MegaCom отказался от&nbsp;расходов на&nbsp;рекламу в&nbsp;пользу бесплатной связи для медиков MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
7 июля, вторник
22:45
Причуды природы. Снег в итальянских Альпах окрасился в розовый цвет Причуды природы. Снег в итальянских Альпах окрасился в ...
22:27
Больше 1 тысячи пожаров произошло в Кыргызстане за полгода
21:43
В Оше через несколько дней начнут работать первые врачи-добровольцы
21:26
Бишкекчане недовольны: разрушают новый асфальт
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июля: днем будет жарко