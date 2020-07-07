В Москве скончался экс-посол России в Кыргызстане Валентин Власов

В Москве на 74-м году жизни от сердечного приступа скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Валентин Власов. Об этом сообщает дипмиссия России в Кыргызстане.

Траурная церемония пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента. Валентина Власова похоронят на Троекуровском кладбище.

Валентин Власов родился 20 августа 1946 года в Архангельске. Трудовой путь начал в 1963 году токарем на заводе «Красная Кузница». Затем, отслужив в армии, работал в Мурманском морском пароходстве, Архангельском штабе гражданской обороны, преподавателем в Архангельском торговом училище.

В 1985 году после окончания Ленинградской высшей партийной школы он был направлен на работу в Узбекскую ССР. На малую родину вернулся спустя пять лет.

В сентябре 1993 года Валентин Власов был назначен мэром города Архангельска, в апреле 1994-го – председателем правительства – первым заместителем главы администрации Архангельской области.

В 1996 году продолжил карьеру на федеральном уровне. Являлся полномочным представителем правительства Российской Федерации в Чеченской Республике, во время работы на этом посту был захвачен чеченскими боевиками в плен, где провел полгода.

В 2006–2012 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане.