08:44, 07 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Позитивный материал. В Бишкеке появился стрит-арт в поддержку медиков
08:44, 07 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото Сергея Келлера. Стрит-арт в поддержку медиков
В Бишкеке на стене одного из корпусов Национального госпиталя появился стрит-арт в поддержку врачей. Об этом сообщил художник Сергей Келлер на своей странице в Facebook.
«Низкий поклон героям нашего времени! Спасибо Дастану Бекешеву за идею и поддержку!» — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158510/
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