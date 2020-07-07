Позитивный материал. В Бишкеке появился стрит-арт в поддержку медиков

В Бишкеке на стене одного из корпусов Национального госпиталя появился стрит-арт в поддержку врачей. Об этом сообщил художник Сергей Келлер на своей странице в Facebook.

«Низкий поклон героям нашего времени! Спасибо Дастану Бекешеву за идею и поддержку!» — отметил он.