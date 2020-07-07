В Бишкеке 7 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 15 часов 11 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-19.00 — улицы Жумабека, 64, 83, Гоголя, 116, 179, Фрунзе, 423, 425;

9.00-17.00 — бульвар Молодой Гвардии, 41;

9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 25, 26;

9.30-18.00 — отрезки улиц Крымской, Хвойной, Аул, Элебесова, 8 Марта, жилмассив «Ак-Босого»;

9.30-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Кереге-Тоо, Тулпар-Таш, Чортекова).

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Толкунбек Абдыгулов

Родился 7 июля 1976 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Председатель Национального банка КР.

Памятные даты

День инспекций по делам несовершеннолетних органов внутренних дел КР

Фото 24.kg

Уже более 80 лет инспекции по делам несовершеннолетних проводят многогранную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, защите их прав, интересов, жизни и здоровья.

Работа с детьми — нелегкая милицейская профессия. Труд инспектора ИДН требует большой ответственности, упорства и человечности, а также педагогических способностей, умения находить общий язык с подростками, сопереживать.

Сегодня около 3,5 тысячи несовершеннолетних состоит на учете ИДН КР.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Абдылас Малдыбаев

Будущий композитор родился 7 июля (по другим источникам 7 июня) 1906 года в селе Кара-Булак Кеминского района.

В 1936-м встречается в Москве с композиторами Владимиром Власовым и Владимиром Фере, вместе с которыми ему суждено стать основоположником отечественной советской музыкальной культуры.

В творческом наследии композитора около 300 различных произведений, в том числе свыше 200 песен и хоров.

Сыграл большую роль в создании и развитии кыргызской советской песни, явившись основоположником новых для Киргизии жанров, таких как песни-гимны, песни-марши, романсы и детские песни, хоры, кантаты, оратории.

Скончался 1 июня 1978 года во Фрунзе.

Фото 24.kg. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева

Имя Абдыласа Малдыбаева с 1978-го носят Кыргызский национальный академический театр оперы и балета и одна из улиц в Бишкеке. С 11 апреля 1994 года введена в обращение банкнота номиналом 1 сом с изображением композитора.

Родился профессор Иван Неумывакин

Фото 24.kg. Иван Неумывакин

Родился 7 июля 1928 года. Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии, действительный член Российской академии естественных наук.

Автор более 200 научных работ, заслуженный изобретатель, имеющий 85 авторских свидетельств на изобретения, написал около 40 популярных книг. С 1990-го занимался народным целительством, разработал собственную оздоровительную систему.

С 1959 года в течение 30 лет был неразрывно связан с космической медициной.

Умер 22 апреля 2018-го.

Родился кинооператор Марлест Туратбеков

Родился 7 июля 1933 года в селе Ат-Баши Нарынской области. Первый кыргыз — выпускник операторского факультета ВГИК (1958). С 1958-го работал на Кыргызфильме.

Марлест Туратбеков — кыргызский кинооператор, снявший фильмы, вошедшие в Золотой фонд кыргызского кино: «Выстрел на перевале Караш», «Улица», «Джура» и другие. Снял более 30 документальных фильмов.

Куда сходить

«Галерея М» приглашает на выставку Халиды Шимовой. Подробнее

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