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Общество

Минздраву выделили дополнительно миллионы сомов. На что, зачем, почему

«На прошлой неделе и на сегодня Минздраву выделили 110,8 миллиона сомов дополнительно», — сообщила министр финансов Бактыгуль Жээнбаева.

По ее словам, в том числе медицинским сотрудникам учреждений здравоохранения, работающим в очагах болезни, на компенсации выделено 17,8 миллиона сомов, на покупку расходных материалов по ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции — 93 миллиона. Еще 49,3 миллиона сомов сейчас выделяется на аппараты искусственного дыхания.

«Средства доноров начали поступать, сегодня контракты заключаются, поставки начались. В то же время мы из республиканского бюджета на разные нужды выделяем средства», — подчеркнула Бактыгуль Жээнбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158495/
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