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Общество

7 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-19.00 — улицы Жумабека, 64, 83, Гоголя, 116, 179, Фрунзе, 423, 425;
  • 9.00-17.00 — бульвар Молодой Гвардии, 41;
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 25, 26;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Крымской, Хвойной, Аул, Элебесова, 8 Марта, жилмассив «Ак-Босого»;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Кереге-Тоо, Тулпар-Таш, Чортекова).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная), Дачное (улицы Ломоносова, Ленина, Северная, Береговая, Восточная), Торт-Коль (улица Кыдыкеева, 2, 17, 14/2), Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная, Ленина), Кок-Жар (улицы Достук, Шабдана Баатыра, Кокжарская, Конур-Осмон, Эгимбаева, Уметалиева, Маликова, Майрам, Карагул-Акмат, район «Панорамы»);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Западная, Комсомольская, Степная, Новая, Широкая, Совхозная, Мира), Лесное (улицы Центральная, Новая, Западная, Северная, Проектная, Атбашинская, Восточная, Средняя), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Средняя, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Береговая, Фрунзенская, Новосадовая, Лесная, Садовая), Комсомольское (улицы Лесная, Новая, Чуйская, Проектируемая, Южная, Восточная, Дорожная, Тупик, Строительная, Озерная, Набережная, Юбилейная, Центральная), Военно-Антоновка (улица Ленина), Сокулук (улица Бакыт), Шалта (улицы Проектируемая, Жусупбек, Алмазбекова, Школьная), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова, Кайназарова, Шамши), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Победы, Ново-Аларчинская, Лермонтова);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Крупское (улица Мира), Беловодское (улица Ленина, 96-108), Садовое (улицы Энгельса, МТФ-2), Сретенка;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Калинина, Шопокова, Шевченко, Горького, Труда, Оторбаева, Федорова, Пограничная, Агрономическая, Панфилова, У.Громовой, Фрунзе, Суворова, Комсомольская, Учительская, Ананьева, Молодежная), села Алексеевка (улицы Фурманова, Калинина, Первомайская, Киевская, Карабалтинская), Кызыл-Дыйкан, Сары-Булак;

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Алмалуу, Ичке-Суу, Н.Ичке-Суу, Уч-Эмчек, Тогуз-Булак, Таш-Башат, Горная Серафимовка, Нижняя Серафимовка, Норус, Боз-Бармак, Интернациональное, Жарбаши;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Арал, Ак-Бешим, заказник.
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — Ош (улицы Мамырова, Осмонова, Ак-Тилек, 1-38), сельские управы Тобо-Коргон, Нур-Абад, Жазы, Жыланды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158490/
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