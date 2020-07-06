Минздрав: В больницах Бишкека свободные места есть, но они быстро заполняются

В больницах свободные места есть, но они быстро заполняются. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По состоянию на 8.00 6 июля в Национальном госпитале имеется 188 свободных коек, на базе «Ганси» — 161, в гостинице «Континент» — 48, в интернате для слабовидящих, где развернули временный госпиталь, — 21.

«Места освобождаются, но быстро заполняются. Наплыв больных очень большой. Возможно, к настоящему времени часть коек уже занята», — пояснили в пресс-центре.

Накануне вечером советник мэра столицы Гуля Алмамбетова сообщила, что мест в стационарах для больных коронавирусом и пневмонией нет, в Центре экстренной медицины ее данные подтвердили.